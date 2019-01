Gianluca Petrachi, direttore sportivo del Torino, ha parlato a Sky Sport prima della sfida contro la Roma: "C'è totale sinergia e compattezza con le scelte di Mazzarri, andiamo dietro alle sue indicazioni. Non siamo corti, numericamente ci siamo e non abbiamo bisogno di niente. Troppe assenze? La sfortuna delle volte si accanisce in determinati reparti, ma fa parte del calcio".