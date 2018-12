Non ha usato mezzi termini l'edizione de Il Giornale in edicola oggi per parlare dell'errore di Simone Zaza che ha causato il rigore su Mario Mandzukic, poi trasformato da Cristiano Ronaldo. L'episodio ha deciso il derby della Mole:



"La gaffe fantozziana di Zaza ha deciso una sfida modesta, l’ex juventino, già noto alle cronache europee, è riuscito nell’impresa di non farsi rimpiangere dai suoi ex suiveurs e ha fatto piangere gli attuali datori di lavoro granata. La Juventus lascia a distanza gli inseguitori ma deve riflettere assolutamente sul proprio stato di salute. Ronaldo ha giocato molti palloni dopo una gaffe clamorosa in avvio, si è sacrificato ma è stato anche motivatore nell’intervallo, non trovandosi altri leader veri nel gruppo. Mazzarri non ha nulla da rimproverarsi, il suo Toro perde dopo una serie positiva, perde giocando a viso aperto, ancora alla ricerca di Belotti. La storia del derby resta la stessa da vent’anni".