Dopo aver perso Musa Barrow, il Torino continua a guardarsi intorno alla ricerca di un attaccante. Piace Stefano Okaka dell'Udinese ma è Gianluca Scamacca che sta attirando di più l'attenzione del direttore sportivo Massimo Bava.



Il centravanti della nazionale Under 21 è al momento all'Ascoli in serie B, ma il suo cartellino è di proprietà del Sassuolo. La trattativa tra il Torino e il club neroverdi ha già preso il via: Scamacca è il giocatore individuato dal ds Bava per sostituire Simone Zaza, nel caso dovesse essere ceduto.