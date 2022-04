La presenza di Tommaso Pobega domani nel recupero contro l'Atalanta è in dubbio. Il centrocampista aveva riportato una distorsione alla caviglia nel match contro la Lazio e per questo motivo era stato costretto a saltare la partita contro lo Spezia.



Sempre a causa del problema alla caviglia il numero 4 granata rischia di dover saltare anche la trasferta di Bergama di domani in casa dell'Atalanta.