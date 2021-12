C'è un po' di preoccupazione in casa Torino per le condizioni di Tommaso Pobega. Il centrocampista è uscito malconcio dalla partita di lunedì contro il Cagliari e ieri non ha potuto allenarsi regolarmente con i propri compagni di squadra. Ivan Juric spera comunque di poterlo recuperare per il Bologna, considerato che Rolando Mandragora è appena tornato ad allenarsi e non ha nelle gambe un grande minutaglia.



E' inoltre indisponibile anche il giovane Ben Kone, per questo le uniche due alternative a disposizione di Juric per eventualmente sostituire Pobega sono Tomas Rincon e Daniele Baselli.