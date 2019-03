Salvatore Sirigu, Salvador Ichazo e Antonio Rosati: sono questi i tre portieri del Torino in questa stagione. Fra i tre, l'unico certo di restare in granata anche nel prossimo campionato è Sirigu, gli altri due potrebbero invece lasciare la formazione granata.



Ichazo e Rosati sono entrambi in scadenza di contratto e al momento il Torino non ha avviato le trattative per un eventuale rinnovo. Il terzo portiere granata al momento si è anche iscritto al corso per diventare allenatore (corso che frequenta anche Emiliano Moretti), non è quindi da escludere un suo possibile addio al calcio a giugno.