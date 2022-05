Dennis Praet è stato uno dei giocatori che più si è messo in luce in questa stagione al Torino. Il centrocampista è arrivato la scorsa estate dal Leicester con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 14 milioni.



Il Torino vorrebbe tenere il giocatore e lo stesso Praet è intenzionato a rimanere: perché l'affare si concretizzi manca però l'accordo con il club inglese. Il dt Davide Vagnati è ora al lavoro per un rinnovo del prestito, inserendo magari l'obbligo di riscatto alla fine del prossimo campionato.