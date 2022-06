Davide Vagnati ha presentato ufficialmente un'offerta al Lorient per il trequartista Armand Laurienté. 6 milioni di euro: è questa la cifra messa sul piatto dal Torino per il calciatore francese.



Con le partenza di Josip Brekalo e Marko Pjaca, oltre alla probabile cessione in prestito di Demba Seck e la situazione complicata riguardo a Dennis Praet, il Torino è alla ricerca di diversi nuovi trequartisti e Laurienté è uno dei profili seguiti con maggiore attenzione dalla società granata.