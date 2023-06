Il Torino, scrive Tuttosport, resta in pressing su Marcos Acuna, esterno di proprietà del Siviglia. Nelle ultime ore sono andati in scena nuovi contatti telefonici col suo agente, dai quali è uscito un quadro economico più chiaro: il cartellino ha una cifra che oscilla fra i 5 ed i 6 milioni di euro, mentre la richiesta di ingaggio sembra essere leggermente salita rispetto alle scorse settimane. Il giocatore per firmare chiede un triennale da 2,5 milioni di euro netti a stagione.