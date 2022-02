Josip Brekalo sarà un giocatore del Torino anche nel futuro: la società granata ha infatti deciso di esercitare l'opzione per il riscatto del cartellino dell'attaccante croato dal Wolfsburg e nelle prossime settimane l'operazione dovrebbe essere ufficializzata.



Lo stesso Brekalo è contento della sua esperienza in granata ed è pronto a legarsi al Torino anche per il prossimo futuro.