Il Torino è spettatore interessato di Palermo-Reggiana, partita valida per il primo turno di Coppa Italia in programma alle ore 21.00: la squadra che uscirà vincitrice dal match affronterà infatti i granata di Ivan Juric nel prossimo turno.



Il Torino esordirà nella coppa nazionale sabato 7 agosto, tra le mura amiche dello stadio Olimpico Grande Torino: la partita è in programma alle ore 21.15 ed è a eliminazione diretta.