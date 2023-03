La sostituzione di Nemanja Radonjic nel derby, avvenuta appena quindici minuti dopo il suo ingresso in campo. Ivan Juric si è molto arrabbiato con il suo numero 49 per l'atteggiamento mostrato in occasione del gol del 3-2 bianconero e lo ha spiegato anche al termine della partita.



L'attaccante serbo del Torino ha risposto com un post pubblicato sulle proprie storie di Instagram: "Credi in te stesso, anche quando nessun altro lo fa... Dio vede tutto!!"