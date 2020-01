Il futuro di Simone Zaza è ancora in bilico: l'attaccante ha diverse offerte ma nessuna di questa ha per ora convinto il Torino. Nel caso in cui il numero 11 granata dovesse lasciare la formazione granata in questa sessione di mercato, il suo possibile sostituto alla corte di Walter Mazzarri potrebbe essere Stefano Okaka.



Il centravanti dell'Udinese continua a essere seguito con grande interesse dal direttore sportivo Massimo Bava, anche se un'offerta non è ancora stata presentata: il Torino formulerà una proposta per il cartellino di Okaka solo in caso di partenza di Zaza.