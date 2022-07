Samuele Ricci, centrocampista del Torino, ha parlato ai canali ufficiali della società granata:



"Mi sento molto bene fisicamente e psicologicamente, sono in un bel gruppo e con bellissime persone. Può fare solo che bene alla mente. Si è trovato più caldo del previsto in Austria, ma si sta bene. Io e Juric siamo di poche parole. Mi ha detto cosa devo migliorare e mi ha corretto su tante cose sul campo".



LACUNE - "Mi sento sicuro nel palleggio e in impostazione, è ciò che mi riesce meglio. Ma devo migliorare in fase di non possesso e di inserimento, che è fondamentale per un centrocampista moderno".



LUKIC - "E’ un bravissimo ragazzo e un ottimo giocatore. Ha dimostrato di essere uno dei migliori centrocampisti l’anno scorso. Fuori dal campo è molto tranquillo, parla con tutti e adesso che è capitano avrà qualche responsabilità in più. Mi trovo bene con lui in mezzo al campo, piace ad entrambi palleggiare e ci troviamo spesso. E’ più bravo di me negli inserimenti, io cerco di crescere su questo. Si è creata una competizione sana, quando c’è questo in un gruppo si può solo fare bene".