Samuele Ricci è uno dei giocatori del Torino più corteggiati, sul centrocampista è forte l'interesse della Lazio. Appena arrivato nel ritiro di Pinzolo, dove la squadra granata si sta allenando da una settimana, Ricci ha però voluto tranquillizzare i tifosi.



A chi gli chiedeva "Vai via?", il centrocampista ha risposto "No, no". E poi, firmando gli autografi: "Li faccio anche nei prossimi giorni, tanto io sono qua. Se non andate via voi...". Una battuta che è stata accolta con sollievo dai tifosi presenti nel ritiro del Torino. In casa granata la speranza è che la promessa fatta da Ricci venga ora mantenuta ma la Lazio proseguirà il proprio pressing per cercare di consegnare il giocatore a Maurizio Sarri.