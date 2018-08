Tomas Rincon, centrocampista del Torino, parla in vista della sfida con l'Inter: "Quest’anno il Torino se la può giocare con chiunque, senza nessun timore. Abbiamo lavorato bene e andremo a Milano ad affrontare l’Inter senza paura. Rispettiamo l’avversario che è di tutto valore, ma andremo lì a fare la nostra partita: non abbiamo paura di San Siro. Stiamo crescendo, siamo un gruppo importante: proprio gli ultimi giorni sono arrivati dei giocatori di livello come Zaza. Contro la Roma secondo me c’è stata un’ottima prestazione di squadra, abbiamo mostrato le nostre qualità. Ripartiremo da lì".