Torna di moda in casa Torino il nome di Antonio Candreva. Il numero 87 dell'Inter era già stato seguito nelle scorse settimane dai dirigenti granata ma la trattativa non era mai realmente decollata: ora che il mercato invernale sta per giungere alla conclusione, però, i discorsi tra le due società riguarda a Candreva tornano a essere d'attualità.



Domenica pomeriggio al Grande Torino si affronteranno proprio la formazione granata e quella nerazzurra: la partita sarà anche l'occasione per i dirigenti delle due società di incontrarsi e parlare proprio del possibile trasferimento sotto la Mole di Antonio Candreva.