Sono stati diramati i convocati della Svizzera per i prossimi impegni in Nations League: tra i giocatori chiamati dal ct elvetico, Murat Yakin, per le partite contro Andorra e Romania, c'è anche il difensore del Torino Ricardo Rodriguez.



Rodriguez è il capitano della nazionale svizzero oltre che essere uno dei punti fermi della squadra di Ivan Juric. In questa stagione, complice anche l'esplosione di Alessandro Buongiorno, lo si è visto anche spesso giocare a tutta fascia sulla sinistra.