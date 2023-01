Ricardo Rodriguez, capitano del Torino, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della gara contro la Fiorentina: “Guardiamo a noi stessi per fare bene. Vogliamo fare una bella partita e vincere”.



Meglio esterno o centrale?

“Posso giocare da tutte e due le parti, il mister lo sa. Cerco sempre di fare il meglio per la squadra".



Cosa serve per fare meglio sulla trequarti?

“Lavoriamo però è difficile perché ci sono anche gli avversari. Proveremo a migliorare sotto questo aspetto".