L'Europeo di Ricardo Rodriguez non è terminato stasera ma proseguirà per almeno un'altra partita. A sorpresa la Svizzera ha battuto ai calci di rigore la Francia dopo una partita incredibile, piena di colpa di scena.



Il terzino del Torino è stato uno dei protagonisti in negativo della partita: sul parziale di 1-0 per la Svizzera si è fatto parare un calcio di rigore da Lloris e, poco dopo, la Francia ha ribaltato il risultato grazie a una doppietta di Karim Benzema. Poco male però, perché la nazionale elvetica è riuscito a conquistare il pass per i quarti di finale.