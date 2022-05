L'ultima moviola della stagione per Torino e Roma, impegnate all'Olimpico Grande Torino: di seguito trovate la rassegna degli episodi dubbi della gara tra granata e giallorossi.



IRRATI

MONDIN – MASTRODONATO

IV: MARCENARO

VAR: FABBRI

AVAR: ZUFFERLI



Secondo tempo



78' - Altro rigore per i giallorossi, Buongiorno cintura Zaniolo e per Irrati non ci sono dubbi



Primo tempo



42' - Abraham in anticipo su Berisha che lo stende, rigore netto per la Roma.



20' - Gialli per Ansaldi e Ibanez in rapida successione, molte proteste da parte dei due giocatori sudamericani.