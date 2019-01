La partita di sabato tra la Roma e il Torino è stata l'occasione per il ds giallorosso Monchi di incontrare di persona il presidente granata Urbano Cairo e il direttore sportivo Gianluca Petrachi per parlare di alcuni giocatori che piacciono ai giallorossi: Soualiho Meité e Andrea Belotti.



Per quanto riguarda l'attaccante è arrivata una frenata da parte del Torino che, al momento, non vuole imbastire trattative che riguardano il suo capitano e l'ipotesi di uno scambio con Diego Perotti non sembra aver solleticato le fantasie del presidente Cairo.