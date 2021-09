Quella del Torino è una rosa molto ampia ma non tutti i giocatori rientrano nel progetto tecnico di Ivan Juric. Per questo alcuni dei giocatori che attualmente compongono la squadra granata nel mercato di gennaio verranno ceduti.



Il direttore tecnico Davide Vagnati è alla ricerca di una nuova sistemazione per Razvan Sava, attualmente quarto portiere del Torino, ma anche per i giovani Ben Kone e Magnus Warming: l'obiettivo di Vagnati è quello di cedere tutti e tre questi giocatori con la formula del prestito.