Il CIES, ​l’osservatorio indipendente e internazionale del calcio con sede in Svizzera, ha stilato la classifica finale della serie A basandosi su alcuni dati che vanno dal valore della rosa, l'esperienza dei calciatori e il rendimento nell'ultimo anno: secondo questa previsione il Torino chiuderà la stagione al 13° posto.



Una posizione che vorrebbe dire salvezza ma non del tutto tranquilla. I punti però non vengono fatti dalle statistiche e, visto anche l'incoraggiante inizio di campionato, i tifosi granata possono sperare in una posizione più tranquilla di classifica a fine anno.