"Verdi? E' uno di quelli che abbiamo nominato. C'è un fondo di verità ma non c'è solo lui" ha dichiarato Eusebio Di Francesco durante la sua conferenza stampa di presentazione da allenatore della Sampdoria, ammettendo l'interesse dei blucerchiati per il calciatore del Napoli.



Affermazioni pubbliche di interesse per l'attaccante esterno da parte del Torino finora non ce ne sono state ma non è certo un mistero che anche Urbano Cairo si sia messo sulle tracce di Verdi. E proprio il Torino al momento sembra essere in vantaggio rispetto alla Sampdoria nella corsa per il giocatore: ma per convincere Aurelio De Laurentiis a cederlo serviranno 25-30 milioni.