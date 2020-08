Prosegue la trattativa tra Torino e Sampdoria per Karol Linetty: il centrocampista polacco è uno dei giocatori che Marco Giampaolo ha richiesto espressamente alla società granata come rinforzo per il centrocampo.



Tra quanto richiesto dalla Sampdoria e quanto offerto dal Torino c'è però ancora una distanza significativa: la trattativa tra i due ds, Vagnati da una parte e Osti dall'altra, proseguirà nei prossimi giorni.



Ricordiamo che il contratto che lega Linetty alla Sampdoria scadrà nel 2021 e il giocatore non rinnoverà.