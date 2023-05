Antonio Sanabria, attaccante del Torino, parla ai microfoni di DAZN dopo l'1-1 contro la Fiorentina: "Sono contento per il momento che sto vivendo, non sapevo se potevo essere a disposizione perché non mi sono allenato in settimana. Sono riuscito ad arrivare in buona forma, abbiamo fatto una bella partita peccato che non riusciamo a vincere in casa però la prestazione c'è stata".