Torino e Sassuolo si affrontano domenica 23 gennaio alle 15 per la 23a giornata di Serie A. I granata arrivano dalla vittoria sul campo della Sampdoria, mentre i neroverdi hanno perso in casa contro il Verona nell'ultimo turno di campionato.



Due ballottaggi per Juric: Mandragora e Pobega si giocano una maglia a centrocampo, mentre Brekalo è in vantaggio su Pjaca in attacco. Per Dionisi invece, dubbi sulle fasce: Toljan più di Muldur, possibile rivedere Kyriakopoulos in attacco.



23/1 Torino-Sassuolo h. 15 - Dazn



PROBABILI FORMAZIONI



Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Zima, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragoora, Vojvoda; Praet, Brekalo; Sanabria.



Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, M. Lopez; Berardi, Raspadori, Kyriakopoulos; Scamacca.