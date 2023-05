Perr Schuurs, all'evento organizzato dal Torino con lo sponsor JD, ha parlato della partita di domenica contro la Fiorentina: "Con la Fiorentina sarà una partita molto importante per noi. Abbiamo giocato contro in Coppa e in campionato, nella sfida di Serie A abbiamo giocato bene, è una partita da non perdere, importante per la classifica, ora di fronte ai tifosi vogliamo vincere".



Sul suo recupero dopo l'infortunio: "Sto bene, sono contento anche di aver giocato uno spezzone l'ultima partita, fisicamente è tutto ok, ora prepariamo bene la partita, guarderemo stasera la loro partita contro il Basilea per studiarli al massimo"



Sul suo futuro: "Sono andato a Milano solo per guardare la partita, non per incontrare uno dei club. Il mio focus è sul Torino, è su queste ultime tre partite, importanti per noi ma pure per me".



"Abbiamo perso troppi punti, dobbiamo vincere le ultime tre partite. Raggiungere l'ottavo posto è molto importante per noi, è l'obiettivo".



"Per me è un top player, ha grande personalità. Se possiamo essere la difesa del futuro? Beh sì, Juric è bravo a far crescere i giocatori".