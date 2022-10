Altra gara da titolare, altra prestazione maiuscola e altro esame superato per Perr Schuurs. Il difensore olandese, dopo un periodo iniziale di apprendistato, è ormai diventato una colonna portante del Torino e partita dopo partita convince sempre di più.



Nel cuore dei tifosi Schuurs ha già rimpiazzato Gleison Bremer e, da quanto mostrato in campo, sembra avere tutte le potenzialità per diventare un giocatore importante quanto il collega brasiliano.