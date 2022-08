Il Torino si rituffa sul mercato dopo i primi tre punti in campionato, conquistati grazie alla vittoria esterna all'U-Power Stadium contro il Monza (1-2). I granata, come riporta Sky Sport, sono infatti vicinissimi a Perr Schuurs, difensore centrale olandese dell’Ajax. Il classe '99, individuato come il sostituto designato di Bremer, dovrebbe arrivare in Italia nelle prossime ore. Il Toro ha trovato l'intesa con i Lancieri per 9,5 milioni di euro più 3,5 di bonus e il 15% sull'eventuale e futura rivendita.