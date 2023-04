Il difensore del Torino, Perr Schuurs, ha parlato ai microfoni del canale ufficiale della Serie A:



"Mi sento un leader adesso, da piccolo non ero cosi, ma sono un leader che non alza la voce, ma quello che lotta e che vuole dare l'esempio. Sarà dura contro la Lazio, sono uno grande squadra e lottano per un posto in Champions. Conosco lo stile di gioco di Sarri, come imposta le partite, ma noi giocheremo come sempre, senza farci condizionare. Bisogna andare sicuri su ogni pallone e fare le scelte giuste, andiamo là per i 3 punti".