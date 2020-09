E' Gian Marco Ferrari uno degli obiettivi del Torino per rinforzare la difesa. Il centrale del Sassuolo è uno dei giocatori che la società granata sta seguendo in caso di partenza di Armando Izzo, che sembra destinato a lasciare la squadra granata.



Ferrari è un giocatore che Marco Giampaolo conosce bene, avendolo già allenato alla Sampdoria: la trattativa non è ancora stata avviata, prima di presentare un'offerta al Sassuolo il presidente Urbano Cairo aspetta di chiudere la cessione di Izzo.