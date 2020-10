: sono i preoccupanti numeri di questo inizio di campionato del. “Apro un nuovo ciclo” aveva annunciatoin estate, dopo la sudata salvezza dello scorso anno, i risultati finora ottenuti fanno però venire in mente un vecchio ciclo. Da incubo.della squadra granata: furonoall’epoca a battere il Torino, ora sono state. C’è anche un’altra analogia tra diciotto anni fa e oggi: a dare i tre punti alla Lazio nel settembre 2002 fu un), il Cagliari ha invece vinto con le reti di un altroproprio il figlio del Cholo.Ma a ben vedere le analogie tra ieri e oggi vanno anche al di là dei risultati: nel 2002 c’erano un patron e un presidente contestato,, una tifoseria delusa e infuriata che chiedeva la cessione del club. Ed è rimasta nella memoria la celebre, in un giorno significativo come il 4 maggio (l’anniversario della tragedia di Superga), all’indomani dell’aritmetica retrocessione in serie B. Ora nel mirino dei tifosi c’è invece. Tra striscioni, sit-in, manifestazioni varie, la protesta della piazza granata dura da ormai diverso tempo e, nella notte tra venerdì e sabato, alcuni tifosi sono arrivati anche a porre una testa di un maiale sopra uno striscione con scritto “Porco vendi!”. Sul fatto ora indaga la Digos.Nel 2002/2003 la striscia di sconfitte consecutive si interruppe dopo quattro partite, alla quinta la formazione granata batté 1-0 il Chievo, pochi giorni dopo il tecnicovenne però ugualmente esonerato., anche nei confronti dell’allenatore, però, il malcontento dei tifosi sta crescendo sempre di più e in tanti si stanno domandando se non fosse stato meglio confermare, anziché optare per un nuovo tecnico a cui non è stata però consegnata una squadra adatta alla sua idea di calcio.