Simone Edera è uno dei vari giocatori di proprietà del Torino in prestito in giro per l'Italia. L'attaccante, infatti, a gennaio si è trasferito a titolo temporaneo alla Reggina ma, come lui stesso ha raccontato al sito ufficiale del club calabrese, ha aperto all'addio definitivo al club nel quale è cresciuto.



"A Reggio mi sto trovando benissimo in tutto e non posso che ringraziare il direttore sportivo, la società e il mister che mi ha voluto. Ruolo? Gioco dove mi mette l’allenatore, anche se ho sempre giocato a destra e preferisco agire da quella parte. Quando sono arrivato non eravamo messi bene, ma ora siamo più tranquilli, l’umore è migliorato e c’è più entusiasmo. Restare? A fine anno valuteremo con il ds cosa fare, ma se ci fosse la possibilità potrei anche continuare questa avventura" ha spiegato Edera.