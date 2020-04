Salvatore Sirigu, così come altri calciatori di serie A, è uno dei testimonial della raccolta fondi lanciata d Sky Sport per la Protezione Civile. Proprio ai microfoni della Pay tv, il portiere ha parlato del suo ruolo all'interno dello spogliatoio del Torino.



“Se io sono un leader della spogliatoio del Toro? Di sicuro sono uno dei più grandi d’età, per questo motivo cerco di farmi sentire, soprattutto con i compagni più giovani. Ho questa responsabilità".