Matias Vecino è un sogno di mercato che il Torino non vuole smettere di cullare. Il centrocampista uruguaiano è uno dei giocatori che dt Davide Vagnati sta seguendo con maggiore attenzione per rinforzare il centrocampo granata in vista della prossima stagione.



L'affare difficilmente andrà però in porto, considerate le alte richieste economiche dell'Inter che valuta il proprio giocatore intorno ai 25 milioni di euro. Urbano Cairo e Davide Vagnati proveranno a far abbassare le richieste dei nerazzurri ma, senza uno sconto sul prezzo, Vecino non arriverà sotto la Mole.