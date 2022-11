Tra i giocatori in casa Torino che non sono contenti dell'andamento in questa prima parte di stagione c'è Etrit Berisha: il portiere albanese sperava di trovare maggiore spazio in questa stagione, dopo aver terminato da titolare lo scorso campionato, invece non è mai sceso in campo e ha espresso il desiderio di cambiare squadra.



Il dt granata Davide Vagnati è pronto ad ascoltare tutte le eventuali offerte che arriveranno per lui ed eventualmente a cederlo.