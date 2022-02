A poco più di dieci minuti dalla fine di Torino-Cagliari, con il risultato sul 2-1 per gli ospiti, Andrea Belotti ha dovuto lasciare il campo per infortunio. Il capitano granata, che aveva segnato il gol del momentaneo pareggio, ha subito un colpo sul piede sinistro e, dopo aver tentato di stringere i denti, ha dovuto fare spazio a Pellegri.



L'attaccante è uscito dal campo con una evidente smorfia di dolore sui propri piedi, e ha posto subito del ghiaccio in panchina sulla parte del corpo interessata. Seguiranno aggiornamenti sulle sue condizioni.