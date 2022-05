Sasa Lukic e Mergim Vojvoda sono due tra i giocatori del Torino che in questa stagione hanno convinto maggiormente, tanto da attirare le attenzione di diversi altri club. La società granata non sembra però intenzionata a lasciar partire il centrocampista e il terzino, per questo motivo il presidente Urbano Cairo e il dt Davide Vagnati stanno valutando l'ipotesi di un rinnovo del contratto.



Sia il contratto di Lukic che quello di Vojvoda scadranno nel 2024 ma l'intenzione del Torino è quella di blindarli.