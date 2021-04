Giorgian De Arrascaeta è stato a lungo seguito dal Torino, in particolare quando l'allenatore della squadra era Marco Giampaolo. Ora, la pista che porta al nazionale uruguaiano di proprietà del Flamengo si è raffreddata e il giocatore non sembra più rientrare nei piani della società granata.



Classe 1994, De Arrascaeta è un'ala che può giocare anche come trequartista, un giocatore che sarebbe stato ideale per il 4-3-1-2 di Marco Giampaolo ma che poco si sposa con il modulo di Davide Nicola.