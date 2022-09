Nonostante la sconfitta allo scadere con l'Inter, il Torino trova un modo per sorridere. Oggi al Filadelfia è tornato Ivan Juric dopo la polmonite e l'assenza per le sfide contro Lecce e Inter. Il croato ha diretto l'allenamento odierno e sarà in panchina contro il Sassuolo sabato alle 20.45.