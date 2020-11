La partita di Coppa Italia contro la Virtus Entella di giovedì permetterà a Marco Giampaolo di far riposare alcuni dei suoi titolatissimi e dare spazio a chi finora ha giocato meno. Tra coloro che scenderanno in campo nell'undici titolare del Torino ci sarà anche Vanja Milinkovic-Savic.



Il portiere serbo gode della stima e della fiducia dell'allenatore del Torino che l'ha voluto tenere in squadra e l'ha promosso al ruolo di vice Sirigu. Milinkovic-Savic aveva già giocato nel precedente turno, quando la squadra granata ha superato ai tempi supplementari il Lecce.