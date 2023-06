Il direttore tecnico del Torino, Davide Vagnati, ha avviato le trattativa per il rinnovo del contratto di Karol Linetty. Il centrocampista polacco è stato una delle rivelazioni di questo campionato, quando è stato impiegato si è sempre fatto trovare pronto mettendosi in mostra con buone prestazioni.



Per questo motivo Vagnati ha avviato le trattative per il rinnovo del contratto del centrocampista che scadrà nel 2024.