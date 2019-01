Non appena la sessione di calciomercato sarà terminata, i dirigenti del Torino si metteranno al lavoro per i rinnovi dei contratti dei calciatori già in rosa. Tra le varie situazioni che il presidente Urbano Cairo e il direttore sportivo Gianluca Petrachi valuteranno ci sarà anche quella legata al futuro di Antonio Rosati.



L'attuale terzo portiere del Torino è arrivato in estate alla corte di Walter Mazzarri, che già lo conosceva dai tempi del Napoli: ha firmato un contratto per una sola stagione ma si sta rivelando un importante uomo spogliatoio, per questo motivo potrebbe rinnovare con la società granata.