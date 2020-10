Nelle ultime due partite di campionato giocate, quelle contro il Cagliari e contro il Sassuolo, Salvatore Sirigu non è stato la solita saracinesca che ha abituato i tifosi del Torino, ma la sua prestazione è stata costellata da diversi errori, che hanno causato anche alcune reti subite.



Domenica contro la Lazio sarà di nuovo in campo, dopo aver riposato in Coppa Italia contro il Lecce: l'estremo difensore è pronto a riscattarsi e respingere anche le critiche ricevute nelle ultime settimane.