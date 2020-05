Samir Ujkani non rinnoverà il proprio contratto con il Torino e, a fine stagione, la società granata dovrà trovare un nuovo vice-Sirigu (sempre ammesso che rimanga). L'obiettivo numero del nuovo dt Davide Vagnati è Andrei Radu.



Portare a Torino l'estremo difensore di proprietà dell'Inter, ma al momento in prestito al Parma, non sarà affatto semplice: per prima cosa la società nerazzurra sembra intenzionata a riportare il giocatore alla base, in seconda battuta non sarà semplice convincere lo stesso Radu ad accettare l'ipotesi di fare la riserva di Sirigu.