Il Torino ha pareggiato per 1-1 in amichevole contro la formazione spagnola dell'Almeria: al vantaggio di Schuurs sugli sviluppi di un calcio d'angolo ha risposto Ramazani nella ripresa. La partita è cominciata dopo un minuto di silenzio per la morte dell'ex tecnico granata Sinisa Mihajlovic.