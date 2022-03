Morten Hjulmand è l'ennesima intuizione di Pantaleo Corvino. Centrocampista danese classe '99, è sbarcato a Lecce nel mercato invernale e fin da subito si è preso il posto da titolare nel centrocampo di Baroni. Partita dopo partita il ragazzo ha convinto tutti totalizzando 27 presenze e 2 assist in meno di due mesi, e oggi quei 100mila euro investiti da Corvino sembrano una cifra inferiore al reale valore del giocatore.



GLI OCCHI DEL TORO - Tanto che sul ragazzo nel giro della Danimarca Under 21 ha messo gli occhi il Torino di Ivan Juric, che ha già sondato il terreno per l'estate e ha mandato osservatori del club per seguirlo più volte da vicino. Torino ma non solo però, perché su Hjulmand ci sono anche club stranieri che lo stanno studiando per capire le potenzialità del giocatore. Corvino si sfrega le mani e fiuta l'ennesima plusvalenza, Hjulmand ha già conquistato il Lecce.