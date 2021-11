In queste due settimane di pausa del campionato il tecnico del Torino, Ivan Juric, non potrà certo preparare al meglio la partita contro l'Udinese.



Sono infatti ben 15 i calciatori che sono stati convocati dalle rispettive nazionali: Belotti e Pobega dall'Italia, Milinkovic-Savic e Lukic dalla Serbia, Berisha dall'Albania, Rodriguez dalla Svizzera, Zima dalla Repubblica Ceca, Vojvoda dal Kosovo, Aina dalla Nigeria, Rincon dal Venezuela, Praet dal Belgio, Linetty dalla Polonia, Brekalo dalla Croazia, Sanabria dal Paraguay, Warming dalla Danimarca Under 21.